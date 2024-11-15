Обляков рассказал, какую установку дал Карпин перед матчем сборной России с Брунеем

Полузащитник сборной России Иван Обляков рассказал, какую установку дал Валерий Карпин перед матчем сборной с Брунеем (11:0).

«Карпин дал установку сыграть «на ноль» и забить как можно больше. Я в раздевалке уже был, когда удар с центра поля от Брунея был. Неплохо, если честно, парень попал, но у нас вратарь был с хорошей концентрацией. Всё в порядке», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В товарищеском матче с Брунеем сборная России установила собственный рекорд по количеству голов в одном матче. До этого российская национальная команда забивала максимум девять мячей в одной встрече, что произошло в 2019 году в игре отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с Сан-Марино.

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Как сборная России играет при Карпине: