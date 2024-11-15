Карпин — об ударе Брунея с центра поля: раз в год и палка стреляет

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после победы над Брунеем (11:0) в товарищеском матче прокомментировал дальний удар одного из соперников с центра поля. Его отразил вратарь сборной России Станислав Агкацев, переведя мяч на угловой.

— Кто-то из Брунея мог бы играть в РПЛ?

— Честно, не могу оценить.

— А если бы там забили Агкацеву?

— Раз в год и палка стреляет, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

Голами в составе команды Валерия Карпина отметились Иван Обляков, оформивший дубль, Евгений Морозов, Лечи Садулаев, Никита Кривцов, Тамерлан Мусаев, Андрей Мостовой, Алексей Батраков и Арсен Адамов. Два мяча футболисты сборной Брунея отправили в свои ворота.