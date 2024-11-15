Карпин — о возможном переходе России в Азию: не отталкивался бы от игры с Брунеем
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном переходе России в Азию после матча с Брунеем (11:0).
Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
11 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1' 2:0 Отман – 7' 3:0 Морозов – 10' 4:0 Обляков – 29' 5:0 Садулаев – 48' 6:0 Кривцов – 57' 7:0 Мусаев – 62' 8:0 Мостовой – 67' 9:0 Аминуддин – 73' 10:0 Батраков – 79' 11:0 Адамов – 88'
«Я бы не отталкивался от этой игры. Там есть Иран, Япония, Корея… Когда мы летели во Вьетнам — вот там было тяжеловато. Выдёргивать игроков и там аклиматизироваться к времени и погоде — тяжеловато и просто так, а с такими перелётом совсем тяжело», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
В товарищеском матче с Брунеем сборная России установила собственный рекорд по количеству голов в одном матче. До этого российская национальная команда забивала максимум девять мячей в одной встрече, что произошло в 2019 году в игре отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с Сан-Марино.
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