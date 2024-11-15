Карпин — о возможном переходе России в Азию: не отталкивался бы от игры с Брунеем

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о возможном переходе России в Азию после матча с Брунеем (11:0).

«Я бы не отталкивался от этой игры. Там есть Иран, Япония, Корея… Когда мы летели во Вьетнам — вот там было тяжеловато. Выдёргивать игроков и там аклиматизироваться к времени и погоде — тяжеловато и просто так, а с такими перелётом совсем тяжело», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

В товарищеском матче с Брунеем сборная России установила собственный рекорд по количеству голов в одном матче. До этого российская национальная команда забивала максимум девять мячей в одной встрече, что произошло в 2019 году в игре отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с Сан-Марино.