«Фенербахче» обыграл «Зенит» в товарищеском матче

Закончился товарищеский матч в рамках Winline Суперсерии, в котором встречались турецкий «Фенербахче» и санкт-петербургский «Зенит». Игра проходила на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу». В качестве главного арбитра встречи выступил Озан Эргюн. Матч завершился со счётом 2:1 в пользу хозяев.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

На 20-й минуте счёт в матче открыл нападающий турецкого клуба Дженк Тосун. На 35-й минуте гостям удалось сравнять счет, гол забил Александр Ерохин. На перерыв команды ушли при ничейном результате 1:1. Во втором тайме хозяева выглядели лучше и сумели второй раз за матч выйти вперёд. Гол на свой счёт на 63-й минуте записал защитник «Фенербахче» Левент Мерджан. Больше мячей команды не забивали, и матч завершился победой турецкой команды со счетом 2:1.

Отметим, что в это матче две голевые передачи отдал полузащитник «Фенербахче» и сборной Сербии Душан Тадич.