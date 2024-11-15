Карпин — на вопрос журналиста: вы думаете, что футболисты тупые?

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос, как настраивать футболистов после победы в матче с Брунеем (11:0).

— Как настраивать футболистов после 11:0?

— Вы думаете, что футболисты тупые? Что будут ходить королями? Получилось так выиграть, ну окей. Все, кто вышли в старте — теперь будут другие, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

В товарищеском матче с Брунеем сборная России установила собственный рекорд по количеству голов в одном матче. До этого российская национальная команда забивала максимум девять мячей в одной встрече, что произошло в 2019 году в игре отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с Сан-Марино.

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Как сборная России играет при Карпине: