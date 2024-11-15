Иван Обляков — о разгроме Брунея: мы играем в футбол, тут нет места жалости

Полузащитник сборной России Иван Обляков высказался о победе национальной команды над сборной Брунея (11:0) в товарищеском матче.

«Честно, не знаю, на каком языке разговаривают в Брунее, поэтому нечего было обсуждать. После игры пожали друг другу руки. Одним словом описал был игру так — победа! Мы играем в футбол, тут нет места жалости. Если можем забивать, почему не должны этого делать», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Голами в составе команды Валерия Карпина отметились Иван Обляков, оформивший дубль, Евгений Морозов, Лечи Садулаев, Никита Кривцов, Тамерлан Мусаев, Андрей Мостовой, Алексей Батраков и Арсен Адамов. Два мяча футболисты сборной Брунея отправили в свои ворота.