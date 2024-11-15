Юрий Горшков прокомментировал разгромную победу сборной России над Брунеем

Защитник сборной России Юрий Горшков высказался о разгромной победе команды над Брунеем (11:0).

«Со стороны много моментов, много голов. Наверное, какое-то сопротивление Бруней оказывал. Лучше видно с поля. Не знаю, самый ли это слабый соперник сборной. Ни с Кубой, ни с Брунеем не играл, поэтому не могу сказать.

Конечно, мы готовились к Брунею. Были теоретические занятия, цикл был таким же, как и перед Сербией и Камеруном. Нам показывали отрезки игр, моменты. Не было ничего неожиданного», — передаёт слова Горшкова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Голами в составе команды Валерия Карпина отметились Иван Обляков, оформивший дубль, Евгений Морозов, Лечи Садулаев, Никита Кривцов, Тамерлан Мусаев, Андрей Мостовой, Алексей Батраков и Арсен Адамов. Два мяча футболисты сборной Брунея отправили в свои ворота.

Следующий матч Россия проведёт 19 ноября с Сирией.