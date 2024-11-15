Защитник ЦСКА Дивеев ответил, что не знает, сыграет ли в матче сборной России с Сирией

Защитник сборной России Игорь Дивеев не смог подтвердить своё участие в матче со сборной Сирии, который пройдёт в Волгограде 19 ноября.

«Лечимся. Не знаю, сыграю ли во втором матче», — передаёт слова Дивеева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Голами в составе команды Валерия Карпина в матче с командой Брунея (11:0), завершившемся сегодня, 15 ноября, отметились Иван Обляков, оформивший дубль, Евгений Морозов, Лечи Садулаев, Никита Кривцов, Тамерлан Мусаев, Андрей Мостовой, Алексей Батраков и Арсен Адамов. Два мяча футболисты сборной Брунея отправили в свои ворота.

Следующий матч Россия проведёт 19 ноября с Сирией.