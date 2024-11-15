Валерий Карпин: России с Сирией надо будет намного больше обороняться

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос об изменениях в составе на матч с Сирией (19 ноября), по сравнению с игрой с Брунеем (11:0).
«С Сирией будет будет абсолютно другой состав. Дай бог землетрясения или чего-то ещё не случится. С той же Сирией надо будет намного больше обороняться. Требования в обороне и атаке абсолютно разные», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.
В товарищеском матче с Брунеем сборная России установила собственный рекорд по количеству голов в одном матче. До этого российская национальная команда забивала максимум девять мячей в одной встрече, что произошло в 2019 году в игре отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с Сан-Марино.
Как сборная России играет при Карпине:
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