Валерий Карпин: России с Сирией надо будет намного больше обороняться

Главный тренер сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос об изменениях в составе на матч с Сирией (19 ноября), по сравнению с игрой с Брунеем (11:0).

«С Сирией будет будет абсолютно другой состав. Дай бог землетрясения или чего-то ещё не случится. С той же Сирией надо будет намного больше обороняться. Требования в обороне и атаке абсолютно разные», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.

В товарищеском матче с Брунеем сборная России установила собственный рекорд по количеству голов в одном матче. До этого российская национальная команда забивала максимум девять мячей в одной встрече, что произошло в 2019 году в игре отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с Сан-Марино.

Как сборная России играет при Карпине: