Созин: счёт матч России с Брунеем не имеет значения. Главное — игра шла в зачёт ФИФА

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением о товарищеском матче сборной России с Брунеем (11:0).

«Счёт матча России с Брунеем не имеет значения. Главное – сборная должна играть. Несмотря на все слова и попытки убедить нас в обратном. И она должна играть официальные матчи с другими сборными. Потому что именно такие игры поддерживают институт сборных. И этот матч шёл в зачёт ФИФА.

Неважно, какой у нас соперник, если он есть в рейтинге ФИФА. Когда нет доступных сборных нашего уровня, когда заняты вообще все команды – из-за отбора на ЧМ или Лиги наций, то да, нужно играть в том числе с Брунеем. Когда у России была другая возможность – были матчи с Сербией или Камеруном. Но с Медиалигой или командой легионеров мы играть просто не должны – это не матчи сборных. А институт сборной мы поддерживали, поддерживаем и должны делать это дальше, тем более, думаю, нас скоро должны вернуть к международным соревнованиям.

Что касается разговоров о том, что матч с Брунеем был бесполезным, то так говорить нельзя хотя бы из-за одного аргумента – болельщиков. 30 тысяч человек не придут на «бесполезный матч» просто так. И не будут так поддерживать команду, когда результат всем известен заранее. У сборной в этой игре была цель объединения – она её достигла», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

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