Вратарь Брунея: не могу выделить матч с Россией, уже были поражения со счётом 10 и выше

Вратарь сборной Брунея Джефри Сьяфик-бин высказался после поражения от России (0:11) в товарищеском матче.

«У меня уже были поражения со счётом от 10 и выше, поэтому не могу как-то выделить игру с Россией. Мы будем возвращаться к этому матчу, чтобы стать лучше и подойти более подготовленными к игре с «Краснодаром». Стадион великолепный! Это первый раз, когда я играю на большом стадионе и против сборной России», — передаёт слова Джефри корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Голами в составе команды Валерия Карпина отметились Иван Обляков, оформивший дубль, Евгений Морозов, Лечи Садулаев, Никита Кривцов, Тамерлан Мусаев, Андрей Мостовой, Алексей Батраков и Арсен Адамов. Два мяча футболисты сборной Брунея отправили в свои ворота.