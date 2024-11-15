Вратарь Брунея: не могу выделить матч с Россией, уже были поражения со счётом 10 и выше
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Вратарь сборной Брунея Джефри Сьяфик-бин высказался после поражения от России (0:11) в товарищеском матче.
Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
11 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1' 2:0 Отман – 7' 3:0 Морозов – 10' 4:0 Обляков – 29' 5:0 Садулаев – 48' 6:0 Кривцов – 57' 7:0 Мусаев – 62' 8:0 Мостовой – 67' 9:0 Аминуддин – 73' 10:0 Батраков – 79' 11:0 Адамов – 88'
«У меня уже были поражения со счётом от 10 и выше, поэтому не могу как-то выделить игру с Россией. Мы будем возвращаться к этому матчу, чтобы стать лучше и подойти более подготовленными к игре с «Краснодаром». Стадион великолепный! Это первый раз, когда я играю на большом стадионе и против сборной России», — передаёт слова Джефри корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Голами в составе команды Валерия Карпина отметились Иван Обляков, оформивший дубль, Евгений Морозов, Лечи Садулаев, Никита Кривцов, Тамерлан Мусаев, Андрей Мостовой, Алексей Батраков и Арсен Адамов. Два мяча футболисты сборной Брунея отправили в свои ворота.
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