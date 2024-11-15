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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Фенербахче»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Фенербахче»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался после поражения от «Фенербахче» (1:2) в рамках Winline Суперсерии.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
15 ноября 2024, пятница. 20:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1:0 Тосун – 20'     1:1 Ерохин – 35'     2:1 Мерджан – 63'    

«Моментами играли неплохо. Моментами – не то, что нам хотелось бы видеть. Сегодня важно было поддержать тонус игроков и дать возможность сыграть тем, кто получает мало времени. Мы благодарны «Фенербахче» за то, что они согласились сыграть. Благодарны болельщикам за такую атмосферу. Но, конечно, хочется всегда выигрывать», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Голом в составе российской команды отметился Александр Ерохин. У «Фенербахче» точные удары на счету Дженка Тосуна и Левента Мерджана, в обоих случаях голевая передача на счету Душана Тадича.

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