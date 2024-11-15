Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение от «Фенербахче»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался после поражения от «Фенербахче» (1:2) в рамках Winline Суперсерии.

«Моментами играли неплохо. Моментами – не то, что нам хотелось бы видеть. Сегодня важно было поддержать тонус игроков и дать возможность сыграть тем, кто получает мало времени. Мы благодарны «Фенербахче» за то, что они согласились сыграть. Благодарны болельщикам за такую атмосферу. Но, конечно, хочется всегда выигрывать», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Голом в составе российской команды отметился Александр Ерохин. У «Фенербахче» точные удары на счету Дженка Тосуна и Левента Мерджана, в обоих случаях голевая передача на счету Душана Тадича.