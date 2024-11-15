Созин: Карпин по отношению к игрокам «Краснодара» в игре России поступил эталонно

Футбольный эксперт Андрей Созин поделился мнением об отношении главного тренера сборной России Валерия Карпина к игрокам «Краснодара» в товарищеском матче с Брунеем (11:0).

«По матчу с Брунеем я бы отметил решение Карпина по игрокам «Краснодара». Он выпустил двух человек клуба в основе, а потом ещё и вратаря, плюс отдал капитанскую повязку Черникову. Это их родной стадион, пришли знакомые ребят, семьи – и такое решение главного тренера очень бросилось в глаза. Карпин поступил эталонно с воспитательной точки зрения по отношению к игрокам «Краснодара», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Материалы по теме Валерий Карпин: России с Сирией надо будет намного больше обороняться

Как сборная России играет при Карпине: