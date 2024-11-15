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Вратарь Брунея отреагировал на 11 пропущенных голов в матче со сборной России

Вратарь Брунея отреагировал на 11 пропущенных голов в матче со сборной России
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Вратарь сборной Брунея Джефри Сьяфик-бин прокомментировал свою игру в матче со сборной России. Встреча прошла 15 ноября на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась победой команды Карпина со счётом 11:0.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
11 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1'     2:0 Отман – 7'     3:0 Морозов – 10'     4:0 Обляков – 29'     5:0 Садулаев – 48'     6:0 Кривцов – 57'     7:0 Мусаев – 62'     8:0 Мостовой – 67'     9:0 Аминуддин – 73'     10:0 Батраков – 79'     11:0 Адамов – 88'    

«Для меня это была большая игра, большое событие в моей жизни. Это фактически мой дебют за команду с новым главным тренером и за Бруней. Я очень расстроен, что забили 11 голов и мы проиграли с таким счётом. Мой лучший сейв был на последней минуте, когда били головой и я спас», — передаёт слова Джефри корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Отметим, что следующий матч сборная России проведёт 19 ноября в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» со сборной Сирии. Начало встречи запланировано на 19:30 мск.

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