Вратарь Брунея отреагировал на 11 пропущенных голов в матче со сборной России

Вратарь сборной Брунея Джефри Сьяфик-бин прокомментировал свою игру в матче со сборной России. Встреча прошла 15 ноября на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась победой команды Карпина со счётом 11:0.

«Для меня это была большая игра, большое событие в моей жизни. Это фактически мой дебют за команду с новым главным тренером и за Бруней. Я очень расстроен, что забили 11 голов и мы проиграли с таким счётом. Мой лучший сейв был на последней минуте, когда били головой и я спас», — передаёт слова Джефри корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Отметим, что следующий матч сборная России проведёт 19 ноября в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» со сборной Сирии. Начало встречи запланировано на 19:30 мск.