Вратарь Брунея отреагировал на 11 пропущенных голов в матче со сборной России
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Вратарь сборной Брунея Джефри Сьяфик-бин прокомментировал свою игру в матче со сборной России. Встреча прошла 15 ноября на стадионе «ФК Краснодар» и завершилась победой команды Карпина со счётом 11:0.
Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
11 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1' 2:0 Отман – 7' 3:0 Морозов – 10' 4:0 Обляков – 29' 5:0 Садулаев – 48' 6:0 Кривцов – 57' 7:0 Мусаев – 62' 8:0 Мостовой – 67' 9:0 Аминуддин – 73' 10:0 Батраков – 79' 11:0 Адамов – 88'
«Для меня это была большая игра, большое событие в моей жизни. Это фактически мой дебют за команду с новым главным тренером и за Бруней. Я очень расстроен, что забили 11 голов и мы проиграли с таким счётом. Мой лучший сейв был на последней минуте, когда били головой и я спас», — передаёт слова Джефри корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
Отметим, что следующий матч сборная России проведёт 19 ноября в Волгограде на стадионе «Волгоград Арена» со сборной Сирии. Начало встречи запланировано на 19:30 мск.
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