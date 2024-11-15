«Моуринью сказал, что это хорошо». Семак — о стычке в матче «Фенербахче» — «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал стычку на поле по ходу матча с «Фенербахче» (1:2) в рамках Winline Суперсерии.

«Стычка на поле? Это эмоции, в этом не было ничего плохого. В прошлом матче с ними была такая же ситуация. И это только плюс для накала. Жозе сказал, что это хорошо. Когда есть эмоции и они выплёскиваются», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Голом в составе российской команды отметился Александр Ерохин. У «Фенербахче» точные удары на счету Дженка Тосуна и Левента Мерджана, в обоих случаях голевая передача на счету серба Душана Тадича.