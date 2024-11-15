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«Моуринью сказал, что это хорошо». Семак — о стычке в матче «Фенербахче» — «Зенит»

«Моуринью сказал, что это хорошо». Семак — о стычке в матче «Фенербахче» — «Зенит»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал стычку на поле по ходу матча с «Фенербахче» (1:2) в рамках Winline Суперсерии.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
15 ноября 2024, пятница. 20:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1:0 Тосун – 20'     1:1 Ерохин – 35'     2:1 Мерджан – 63'    

«Стычка на поле? Это эмоции, в этом не было ничего плохого. В прошлом матче с ними была такая же ситуация. И это только плюс для накала. Жозе сказал, что это хорошо. Когда есть эмоции и они выплёскиваются», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Голом в составе российской команды отметился Александр Ерохин. У «Фенербахче» точные удары на счету Дженка Тосуна и Левента Мерджана, в обоих случаях голевая передача на счету серба Душана Тадича.

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