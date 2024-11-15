В «Зените» рассказали о состоянии здоровья Максима Глушенкова
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения в матче с «Фенербахче» (1:2) в рамках Winline Суперсерии высказался о состоянии здоровья полузащитника Максима Глушенкова. Россиянин вышел в стартовом составе, но покинул поле на 35-й минуте.
Товарищеские матчи (клубы) — 2024
15 ноября 2024, пятница. 20:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1:0 Тосун – 20' 1:1 Ерохин – 35' 2:1 Мерджан – 63'
«С Глушенковым всё в порядке. Запланированная замена. Планировали, что он сыграет 30 минут. Надеемся, больше повреждений не будет», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Голом в составе российской команды отметился Александр Ерохин. У «Фенербахче» точные удары на счету Дженка Тосуна и Левента Мерджана, в обоих случаях голевая передача на счету Душана Тадича.
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