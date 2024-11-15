В «Зените» рассказали о состоянии здоровья Максима Глушенкова

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после поражения в матче с «Фенербахче» (1:2) в рамках Winline Суперсерии высказался о состоянии здоровья полузащитника Максима Глушенкова. Россиянин вышел в стартовом составе, но покинул поле на 35-й минуте.

«С Глушенковым всё в порядке. Запланированная замена. Планировали, что он сыграет 30 минут. Надеемся, больше повреждений не будет», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Голом в составе российской команды отметился Александр Ерохин. У «Фенербахче» точные удары на счету Дженка Тосуна и Левента Мерджана, в обоих случаях голевая передача на счету Душана Тадича.