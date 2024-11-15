Сергей Семак оценил игру «Зенита» в матче с «Фенербахче»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об игре своей команды в матче с «Фенербахче» (1:2) в рамках Winline Суперсерии.

«Сегодня была хорошая интенсивность. Мы старались играть высоко, прессинговать. Как и наш соперник. Чувствовался класс игроков. У них есть Тадич, другие футболисты. Для нас это хорошо», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Голом в составе российской команды отметился Александр Ерохин. У «Фенербахче» точные удары на счету Дженка Тосуна и Левента Мерджана, в обоих случаях голевая передача на счету сербского полузащитника турецкой команды Душана Тадича.