Вратарь сборной России Агкацев высказался об ударе Брунея с центра поля

Вратарь сборной России Станислав Агкацев высказался об ударе игрока Брунея с центра поля по его воротам.

«Получилась интересная игра для болельщиков, много голов. Думаю, краснодарские зрители ушли домой довольные. Конечно, атмосфера совсем другая — игра за сборную.

На самом деле, видел, что игрок разбегается. Я стоял невысоко, где-то в пяти метрах. Он хорошо пробил — хорошая траектория и удар. Неудобно было ловить перед перекладиной. Удар хороший, но контролировал. Надо держать концентрацию в таких матчах, стараться включиться в нужный момент. Тяжело, но в этом и заключается профессионализм вратаря. Чтобы не замёрзнуть в такой игре, надо потеплее одеваться. В сборной собраны профессионалы. Все выходили с максимальным настроем», — передаёт слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.