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Вратарь сборной России Агкацев высказался об ударе Брунея с центра поля

Вратарь сборной России Агкацев высказался об ударе Брунея с центра поля
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Вратарь сборной России Станислав Агкацев высказался об ударе игрока Брунея с центра поля по его воротам.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
11 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1'     2:0 Отман – 7'     3:0 Морозов – 10'     4:0 Обляков – 29'     5:0 Садулаев – 48'     6:0 Кривцов – 57'     7:0 Мусаев – 62'     8:0 Мостовой – 67'     9:0 Аминуддин – 73'     10:0 Батраков – 79'     11:0 Адамов – 88'    

«Получилась интересная игра для болельщиков, много голов. Думаю, краснодарские зрители ушли домой довольные. Конечно, атмосфера совсем другая — игра за сборную.

На самом деле, видел, что игрок разбегается. Я стоял невысоко, где-то в пяти метрах. Он хорошо пробил — хорошая траектория и удар. Неудобно было ловить перед перекладиной. Удар хороший, но контролировал. Надо держать концентрацию в таких матчах, стараться включиться в нужный момент. Тяжело, но в этом и заключается профессионализм вратаря. Чтобы не замёрзнуть в такой игре, надо потеплее одеваться. В сборной собраны профессионалы. Все выходили с максимальным настроем», — передаёт слова Агкацева корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

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