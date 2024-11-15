Семак рассказал о своём разговоре с Моуринью

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, что из слов португальского наставника «Фенербахче» Жозе Моуринью его насмешило.

«Что сказал Моуринью из того, что меня насмешило? Меня ничего не смешило. Спросил у меня: «Тренируешься?». Ответил: «Конечно, нет». «А где живот?». Сказал – будет», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Голом в составе российской команды отметился Александр Ерохин. У «Фенербахче» точные удары на счету Дженка Тосуна и Левента Мерджана, в обоих случаях голевая передача на счету Душана Тадича.

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