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«Лион» дисквалифицировали, клуб могут понизить вне зависимости от результатов сезона

«Лион» дисквалифицировали, клуб могут понизить вне зависимости от результатов сезона
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Французский «Лион» был дисквалифицирован из Лиги 1 из-за финансовой ситуации, также команды был вынесен трансферный бан до разрешения ситуации. «Лион» покинет элитный дивизион Франции вне зависимости от результатов, если не сможет решить финансовую проблему, погасив свои долги. Об этом cообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х.

После 11 матчей нынешнего сезона «Лион» располагается в турнирной таблице на пятом месте, набрав 18 очков. «Лион» является одним из самых титулованных клубов Франции: на его счету семь побед в чемпионате, пять в Кубке и восемь в Суперкубке страны. В последний раз чемпионом Франции «Лион» становился в 2008 году.

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