«Ювентус» объявил о расторжении контракта с Полем Погба

«Ювентус» на своём официальном сайте объявил о расторжении трудового соглашения с полузащитником Полем Погба. Сообщается, что контракт с французским футболистом перестанет быть действительным с 30 ноября 2024 года.

«Клуб хочет пожелать Полю всего наилучшего в его профессиональном будущем», — написано на сайте «Старой синьоры».

Напомним, согласно решению Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS) 31-летний француз имеет право вернуться к тренировкам в январе 2025 года, а с марта может играть. В последний раз Погба выходил на поле 3 сентября 2023-го. После он был дисквалифицирован за употребление допинга.

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