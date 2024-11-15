Стал известен единственный игрок «Барселоны», которого Флик наказывал за опоздания

Правый защитник «Барселоны» Жюль Кунде является единственным игроком команды, которого главный тренер сине-гранатовых Ханс-Дитер Флик наказывал за опоздания, причём делал это трижды. Об этом сообщает AS.

По информации источника, впервые французский футболист опоздал во время предсезонной подготовки. Тогда он не пришёл вовремя на предматчевую установку. Затем Кунде задержался на две минуты в преддверии матча с «Алавесом», в результате чего игрок остался на скамейке запасных. Третий случай произошёл перед встречей с «Эспаньолом», когда защитника опоздал на минуту, что также вызвало недовольство Флика.

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