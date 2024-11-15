Матч сборной России с Брунеем посетили 26 865 зрителей

Товарищеский матч сборной России с Брунеем (11:0), который прошёл на стадионе «ФК Краснодар», посетили 26 865 зрителей.

В товарищеском матче с Брунеем сборная России установила собственный рекорд по количеству голов в одном матче. До этого российская национальная команда забивала максимум девять мячей в одной встрече, что произошло в 2019 году в игре отборочного турнира к чемпионату Европы — 2020 с Сан-Марино.

19 ноября подопечные Валерия Карпина проведут товарищеский матч с Сирией. Игра состоится на стадионе «Волгоград Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Как сборная России играет при Карпине: