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Энтони Гордон рассказал, что был близок к переходу в «Челси» летом 2022 года

Энтони Гордон рассказал, что был близок к переходу в «Челси» летом 2022 года
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Полузащитник английского футбольного клуба «Ньюкасл Юнайтед» Энтони Гордон рассказал, что был близок к переходу в лондонский «Челси» летом 2022 года из «Эвертона» и что очень хотел играть под руководством Томаса Тухеля.

«Честно говоря, это было довольно близко [трансфер в «Челси»]. В то время я отчаянно хотел поехать и поработать с ним [с Тухелем]. Я чувствовал, что мой стиль игры подойдёт к его стилю игры, учитывая то, какой он футбол ставил «Челси», и это было для меня очень волнительно. Для меня это была большая возможность, которая в итоге не состоялась, и я с нетерпением жду возможности поработать с ним пару лет спустя», — приводит слова Гордона SkySports

Энтони Гордон перешёл в «Ньюкасл Юнайтед» из ливерпульского «Эвертона» зимой 2023 года. Сумма трансфера составила € 46 млн по версии Transfermarkt.

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