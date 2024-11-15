Ерохин: хорошо, что мы можем играть международные матчи такого уровня как с «Фенербахче»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин, ставший единственным автором гола своей команды в матче с «Фенербахче» (1:2), высказался об игре.

«Думаю, эту игру можно занести как одну из самых сложных в сезоне, особенно по атмосфере и борьбе. Была небольшая стычка. Это показывает, что команды серьёзно отнеслись к этой игре. Играли на сто процентов. Спасибо нашим болельщикам, что поддерживали нас. Для нас важно, что «Зенит» может играть международные матчи такого уровня. Это большой плюс сейчас, когда есть пауза. Позитивный момент в этой игре есть», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.