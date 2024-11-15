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Игрок «Зенита» Ерохин: Моуринью — яркий человек в футбольном мире

Игрок «Зенита» Ерохин: Моуринью — яркий человек в футбольном мире
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился мнением о главном тренере «Фенербахче» Жозе Моуринью, с командой которого сине-бело-голубые сыграли в рамках Winline Суперсерии, где уступили со счётом 1:2.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
15 ноября 2024, пятница. 20:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1:0 Тосун – 20'     1:1 Ерохин – 35'     2:1 Мерджан – 63'    

«Всегда придаёт медийности любому матчу участие такого тренера. У нас нечасто международные матчи. Моуринью — яркий человек в футбольном мире. Интересно было сыграть против его команды. В составе было достаточно именитых футболистов. Я немного повспоминал, что уже встречался с Моуринью», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

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