Ерохин высказался об атмосфере в матче с «Фенербахче»

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал атмосферу на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» во время матча между местным «Фенербахче» и российским клубом в рамках Winline Суперсерии. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

«Атмосфера была очень футбольной. Когда мы приехали на стадион, за полтора часа до игры уже все были готовы. В Турции красиво болеют за свои команды. Погода была футбольной.

Говоря про мой гол, то, как хотели атаковать, в этом моменте так и получилось. Оставалось только попасть по мячу. У нас были моменты во втором тайме, могли сравнивать, но у «Фенербахче» игроки высокого уровня. Игра была острой с двух сторон. Конечно, хотелось положительный результат, но есть что поправить перед матчами в РПЛ. Была полезная информация и игра», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Александр Ерохин забил единственный мяч санкт-петербургской команды в матче с передачи Ильзата Ахметова.