Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Дания — Испания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ерохин высказался об атмосфере в матче с «Фенербахче»

Ерохин высказался об атмосфере в матче с «Фенербахче»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Александр Ерохин прокомментировал атмосферу на стадионе «Улькер Фенербахче Шюкрю Сараджоглу» во время матча между местным «Фенербахче» и российским клубом в рамках Winline Суперсерии. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
15 ноября 2024, пятница. 20:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1:0 Тосун – 20'     1:1 Ерохин – 35'     2:1 Мерджан – 63'    

«Атмосфера была очень футбольной. Когда мы приехали на стадион, за полтора часа до игры уже все были готовы. В Турции красиво болеют за свои команды. Погода была футбольной.

Говоря про мой гол, то, как хотели атаковать, в этом моменте так и получилось. Оставалось только попасть по мячу. У нас были моменты во втором тайме, могли сравнивать, но у «Фенербахче» игроки высокого уровня. Игра была острой с двух сторон. Конечно, хотелось положительный результат, но есть что поправить перед матчами в РПЛ. Была полезная информация и игра», — передаёт слова Ерохина корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

Александр Ерохин забил единственный мяч санкт-петербургской команды в матче с передачи Ильзата Ахметова.

Материалы по теме
Игрок «Зенита» Ерохин: Моуринью — яркий человек в футбольном мире
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android