Соболев: не столько ждал встречи с Моуринью, сколько саму атмосферу и хорошего соперника

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался после матча с «Фенербахче» (1:2) в рамках Winline Cуперсерии.

«Не столько ждал встречи с Моуринью, сколько саму атмосферу, хорошего соперника. Конечно, так играть – одно удовольствие. Во время Лиги Европы со «Спартаком» был коронавирус, а прям так в последний раз было на Евро-2021 в Дании. Ну и, конечно, всегда приятно на домашних матчах без Fan ID, много народу», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Голом в составе российской команды отметился Александр Ерохин. У «Фенербахче» точные удары на счету Дженка Тосуна и Левента Мерджана, в обоих случаях голевая передача на счету Душана Тадича.