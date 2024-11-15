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Соболев: не столько ждал встречи с Моуринью, сколько саму атмосферу и хорошего соперника

Соболев: не столько ждал встречи с Моуринью, сколько саму атмосферу и хорошего соперника
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался после матча с «Фенербахче» (1:2) в рамках Winline Cуперсерии.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
15 ноября 2024, пятница. 20:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1:0 Тосун – 20'     1:1 Ерохин – 35'     2:1 Мерджан – 63'    

«Не столько ждал встречи с Моуринью, сколько саму атмосферу, хорошего соперника. Конечно, так играть – одно удовольствие. Во время Лиги Европы со «Спартаком» был коронавирус, а прям так в последний раз было на Евро-2021 в Дании. Ну и, конечно, всегда приятно на домашних матчах без Fan ID, много народу», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Голом в составе российской команды отметился Александр Ерохин. У «Фенербахче» точные удары на счету Дженка Тосуна и Левента Мерджана, в обоих случаях голевая передача на счету Душана Тадича.

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