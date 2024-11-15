Соболев: матч с «Фенербахче» можно занести нам в актив
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о матче с «Фенербахче», который состоялся в рамках Winline Суперсерии. В этой встрече сине-бело-голубые проиграли турецкому гранду со счётом 1:2.
Товарищеские матчи (клубы) — 2024
15 ноября 2024, пятница. 20:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1:0 Тосун – 20' 1:1 Ерохин – 35' 2:1 Мерджан – 63'
«Не получилось в атаке, где-то – в обороне. Но могу сказать, что матч с «Фенербахче» можно занести нам в актив. Долго не играли на европейской арене, соперник очень хороший. Мы старались, но, конечно, есть нюансы», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Единственный гол в составе «Зенита» забил Александр Ерохин. В составе «Фенербахче» забитыми мячами отметились Дженк Тосун и Левент Мерджан.
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