Соболев: матч с «Фенербахче» можно занести нам в актив

Нападающий «Зенита» Александр Соболев высказался о матче с «Фенербахче», который состоялся в рамках Winline Суперсерии. В этой встрече сине-бело-голубые проиграли турецкому гранду со счётом 1:2.

«Не получилось в атаке, где-то – в обороне. Но могу сказать, что матч с «Фенербахче» можно занести нам в актив. Долго не играли на европейской арене, соперник очень хороший. Мы старались, но, конечно, есть нюансы», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Единственный гол в составе «Зенита» забил Александр Ерохин. В составе «Фенербахче» забитыми мячами отметились Дженк Тосун и Левент Мерджан.

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