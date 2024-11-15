Игрок «Зенита» Соболев: не ставлю цели забивать голы, главное, чтобы команда выигрывала

Нападающий «Зенита» Александр Соболев после поражения от «Фенербахче» (1:2) в товарищеской встрече высказался о своей результативной серии. Форвард пока не смог забить в девяти матчах РПЛ нынешнего сезона.

«Такие матчи добавляют мне уверенности. Я уже говорил, что каждая игра, товарищеская или официальная, придаёт уверенности. Я понимаю, что могу играть лучше, но всему своё время.

Физическую форму я набрал уже давно. А уверенности с каждой игрой и тренировкой всё больше. На отсутствие голов в РПЛ не обращаю внимания. Дай бог забью до конца года. Никогда не ставлю цели забивать голы, главное, чтобы команда всегда выигрывала. Неважно, кто будет забивать, Латышонок или кто-то другой», — передаёт слова Соболева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.