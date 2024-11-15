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Смородская: понимаю Карпина, ему незачем тешить тщеславие Дзюбы

Смородская: понимаю Карпина, ему незачем тешить тщеславие Дзюбы
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская ответила на вопрос, понимает ли она главного тренера сборной России Валерия Карпина, не вызывающего 36-летнего нападающего «Акрона» Артёма Дзюбу в национальную команду, несмотря на то что ему осталось забить один гол, чтобы стать лучшим бомбардиром в её истории.

«Да я как-то скептически отношусь к этим рекордам, отметкам, пометкам… Зачем они нужны? Ничего они не добавляют и не убавляют в жизни футболиста. Зачем? Только немного потешить тщеславие Дзюбы? И всё? Не вижу в этом большого смысла. И тут я понимаю Карпина. Зачем ему это надо?» — приводит слова Смородской «Евро-Футбол.Ру».

Ранее Дзюба заявил о желании, чтобы его вызвали в сборную России, чтобы он забил гол. На текущий момент лучшими бомбардирами в истории российской национальной команды являются нападающий «Акрона» и бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков, каждый из которых забил по 30 мячей.

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