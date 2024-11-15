Ли Карсли рассказал, почему не включил Кейна в стартовый состав на матч с Грецией

Временно исполняющий обязанности главного тренера сборной Англии Ли Карсли прокомментировал своё решение не ставить Гарри Кейна в основной состав в матче 5-го тура Лиги наций с Грецией (3:0).

«Олли [Уоткинс] блестяще забил гол. Если мы собираемся привести этих игроков в форму, в которой мы поедем и выиграем чемпионат мира, то этим игрокам нужно иметь как можно больше опыта. Так что это не было проявлением неуважения к Гарри. Он выйдет в стартовом составе на следующую игру, и я думаю, что из этого выступления можно извлечь много позитива», — приводит слова Карсли Sky Sports.

Сборная Англии на данный момент занимает первое место во второй группе лиги Б, набрав 12 очков в пяти матчах.