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Парфёнов ответил, чего не хватает «Спартаку» для достижения результатов

Парфёнов ответил, чего не хватает «Спартаку» для достижения результатов
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Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Парфёнов ответил на вопрос о качестве игры красно-белых в нынешнем сезоне.

«Я не все матчи смотрел. Были интересные игры и не очень. Из последнего уверенно был обыгран «Акрон». Но в любом случае «Спартаку» не хватает стабильности. Когда она появится, будет и результат.

Связана ли нестабильность с тем, что у команды нет костяка? Станкович знакомится с игроками. Здесь ещё вопрос во времени, которого нет. Всем хочется результата», — приводит слова Парфёнова «Евро-Футбол.Ру».

После 15 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 15 очков и на текущий момент занимает пятое место. В следующем туре РПЛ красно-белые встретятся с «Локомотивом» (23 ноября). Игра состоится на стадионе «Лукойл Арена». Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск. Действующим главным тренером московского клуба является Деян Станкович, возглавивший команду минувшим летом.

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