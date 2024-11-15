Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Дания — Испания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, кого «Реал» может назначить временным тренером в случае отставки Анчелотти

Стало известно, кого «Реал» может назначить временным тренером в случае отставки Анчелотти
Аудио-версия:
Комментарии

Руководство мадридского «Реала» рассматривает вариант с назначением аргентинского специалиста Сантьяго Солари на пост главного тренера «сливочных» в случае возможного увольнения Карло Анчелотти. Об этом сообщает AS.

По информации источника, будущее итальянского специалиста в клубе находится под вопрос в связи с последними, не лучшими результатами «Реала». В руководстве «сливочных» рассматривают кандидатуру Солари, на текущий момент занимающего должность директора в «Королевском клубе», поскольку ранее он уже тренировал команду, когда она находилась в тяжёлом положении.

Кроме того, в «Реале» допускают, что Солари может стать временным тренером «сливочных», пока в 2025 году их не возглавит Хаби Алонсо.

Напомним, аргентинец тренировал «Реал» с 2018 по 2019 год.

Материалы по теме
Хаби Алонсо станет главным тренером «Реала» летом 2025 года — Плеттенберг

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android