Стало известно, кого «Реал» может назначить временным тренером в случае отставки Анчелотти

Руководство мадридского «Реала» рассматривает вариант с назначением аргентинского специалиста Сантьяго Солари на пост главного тренера «сливочных» в случае возможного увольнения Карло Анчелотти. Об этом сообщает AS.

По информации источника, будущее итальянского специалиста в клубе находится под вопрос в связи с последними, не лучшими результатами «Реала». В руководстве «сливочных» рассматривают кандидатуру Солари, на текущий момент занимающего должность директора в «Королевском клубе», поскольку ранее он уже тренировал команду, когда она находилась в тяжёлом положении.

Кроме того, в «Реале» допускают, что Солари может стать временным тренером «сливочных», пока в 2025 году их не возглавит Хаби Алонсо.

Напомним, аргентинец тренировал «Реал» с 2018 по 2019 год.

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