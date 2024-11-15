Стало известно, кого «Реал» может назначить временным тренером в случае отставки Анчелотти

Руководство мадридского «Реала» рассматривает вариант с назначением аргентинского специалиста Сантьяго Солари на пост главного тренера «сливочных» в случае возможного увольнения Карло Анчелотти. Об этом сообщает AS.
По информации источника, будущее итальянского специалиста в клубе находится под вопрос в связи с последними, не лучшими результатами «Реала». В руководстве «сливочных» рассматривают кандидатуру Солари, на текущий момент занимающего должность директора в «Королевском клубе», поскольку ранее он уже тренировал команду, когда она находилась в тяжёлом положении.
Кроме того, в «Реале» допускают, что Солари может стать временным тренером «сливочных», пока в 2025 году их не возглавит Хаби Алонсо.
Напомним, аргентинец тренировал «Реал» с 2018 по 2019 год.
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