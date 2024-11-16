Мартинес: это нормально, что французы освистали Месси на вручении «Золотого мяча» — 2023

Вратарь сборной Аргентины и «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес рассказал о своей реакции на свист в адрес нападающего аргентинской национальной команды Лионеля Месси, когда было объявлено, что именно он стал обладателем награды «Золотой мяч» — 2023.

«Мой отец был немного шокирован свистом [в адрес Месси] на прошлогодней церемонии вручения «Золотого мяча». В тот вечер в зале находились несколько болельщиков. Однако это нормально. Если Килиан Мбаппе получит подобную награду в Аргентине, его никто не станет поздравлять», — приводит слова Мартинеса France Football.

Напомним, церемония вручения награды «Золотой мяч» проходит в Париже. За год до неё сборная Аргентины победила Францию в финале чемпионата мира — 2022.

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