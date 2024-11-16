Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Дания — Испания. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Погба обратился к фанатам «Ювентуса» после расторжения контракта с клубом

Погба обратился к фанатам «Ювентуса» после расторжения контракта с клубом
Аудио-версия:
Комментарии

Французский полузащитник Поль Погба, контракт которого с «Ювентусом» будет окончательно расторгнут 30 ноября, обратился к болельщиком на фоне данной новости.

«Бывают моменты, когда всё идет не так, как нам хочется. Но одно можно сказать точно: связь, которая объединяет меня с вами, дорогие болельщики, останется незабываемой. Вы дали мне так много, больше, чем я могу выразить словами, и я всегда буду носить с собой всю ту любовь, которую вы мне подарили. Вы навсегда останетесь в моём сердце. Удачи, «Ювентус», – написал Погба в своём аккаунте в социальной сети.

Напомним, ранее дисквалификация Погба за употребление допинга была сокращена с четырёх лет до 18 месяцев. Он сможет вернуться к официальным матчам в марте 2025 года.

Материалы по теме
Официально
«Ювентус» объявил о расторжении контракта с Полем Погба

Реакция фанатов сборной Франции на появление Поля Погба на Евро:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android