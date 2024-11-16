Погба обратился к фанатам «Ювентуса» после расторжения контракта с клубом

Французский полузащитник Поль Погба, контракт которого с «Ювентусом» будет окончательно расторгнут 30 ноября, обратился к болельщиком на фоне данной новости.

«Бывают моменты, когда всё идет не так, как нам хочется. Но одно можно сказать точно: связь, которая объединяет меня с вами, дорогие болельщики, останется незабываемой. Вы дали мне так много, больше, чем я могу выразить словами, и я всегда буду носить с собой всю ту любовь, которую вы мне подарили. Вы навсегда останетесь в моём сердце. Удачи, «Ювентус», – написал Погба в своём аккаунте в социальной сети.

Напомним, ранее дисквалификация Погба за употребление допинга была сокращена с четырёх лет до 18 месяцев. Он сможет вернуться к официальным матчам в марте 2025 года.

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