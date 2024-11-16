«Спартак» – лидер первого круга РПЛ по количеству удачных обводок

Московский «Спартак» является лидером первого круга Российской Премьер-Лиги по количеству удачных обводок. Об этом информирует телеграм-канал РУСТАТ.

Согласно данным источника, красно-белые совершили 280 успешных обводок в 15 встречах. «Спартак» также лидирует по количеству удачных обводок в финальной трети – 127 (53%). Кроме того, подопечные Деяна Станковича разделяют первое место с «Локомотивом» по проценту удачных обводок – 62%.

После 15 туров Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 15 очков и на текущий момент занимает пятое место. В следующем туре РПЛ красно-белые встретятся с «Локомотивом» (23 ноября).

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