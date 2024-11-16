Дубль Роналду помог сборной Португалии разгромить Польшу в матче Лиги наций

Завершился матч 5-го тура группы 1 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Португалии и Польши. Игра проходила на стадионе «Драгау» в Порту. В качестве главного арбитра встречи выступил Донатас Румшас из Литвы. Матч закончился победой хозяев со счётом 5:1.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В этой игре дублем и результативной передачей отметился нападающий Криштиану Роналду. Ещё по голу в составе сборной Португалии забили Рафаэл Леау, Бруну Фернандеш и Педру Нету. Единственный мяч в составе гостей забил защитник Доминик Марчук.

После пяти туров группового этапа сборная Португалии набрала 13 очков и занимает первое место. Польша заработала четыре очка и располагается на третьей строчке. Также в этом квартете выступают сборные Хорватии (семь очков) и Шотландии (четыре очка).

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: