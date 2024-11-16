Сборная Сербии на последних минутах ушла от поражения в матче со Швейцарией

Завершился матч 5-го тура группы 4 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Швейцарии и Сербии. Игра проходила на стадионе «Летцигрунд» в Цюрихе. В качестве главного арбитра встречи выступил Клеман Тюрпен из Франции. Матч закончился со счётом 1:1.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На гол нападающего хозяев Зеки Амдуни забитым мячом ответил защитник сборной Сербии Алекса Терзич, поразивший ворота соперника на 88-й минуте игры.

После пяти туров группового этапа сборная Швейцарии набрала два очка и занимает четвёртое место. Сербия заработала пять очков и располагается на третьей строчке. Возглавляет квартет сборная Испании, набравшая 13 очков в четырёх матчах. На второй строчке располагается Дания с семью очками.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: