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Шотландия — Хорватия, результат матча 15 ноября 2024, счет 1:0, Лига наций УЕФА 2024-2025

Сборная Хорватии в меньшинстве проиграла Шотландии из-за гола в концовке в матче ЛН
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Завершился матч 5-го тура группы 1 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Шотландии и Хорватии. Игра проходила на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. В качестве главного арбитра встречи выступил Орель Гринфилд из Израиля. Матч закончился победой хозяев со счётом 1:0.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 1. 5-й тур
15 ноября 2024, пятница. 22:45 МСК
Шотландия
Окончен
1 : 0
Хорватия
1:0 Макгинн – 86'    
Удаления: нет / Сучич – 44'

В конце первого тайма красную карточку получил полузащитник гостей Петар Сучич. На 86-й минуте хавбек сборной Шотландии Джон Макгинн забил единственный мяч в игре.

После четырёх туров группового этапа сборная Шотландии набрала четыре очка и занимает четвёртое место. Хорватия заработала семь очков и располагается на второй строчке. Также в этом квартете выступают сборные Португалии (13 очков) и Польши (четыре очка).

Календарь Лиги наций
Турнирная таблица Лиги наций

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире:

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