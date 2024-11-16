Сборная Хорватии в меньшинстве проиграла Шотландии из-за гола в концовке в матче ЛН

Завершился матч 5-го тура группы 1 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Шотландии и Хорватии. Игра проходила на стадионе «Хэмпден Парк» в Глазго. В качестве главного арбитра встречи выступил Орель Гринфилд из Израиля. Матч закончился победой хозяев со счётом 1:0.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В конце первого тайма красную карточку получил полузащитник гостей Петар Сучич. На 86-й минуте хавбек сборной Шотландии Джон Макгинн забил единственный мяч в игре.

После четырёх туров группового этапа сборная Шотландии набрала четыре очка и занимает четвёртое место. Хорватия заработала семь очков и располагается на второй строчке. Также в этом квартете выступают сборные Португалии (13 очков) и Польши (четыре очка).

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: