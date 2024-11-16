Северная Ирландия обыграла Беларусь в матче Лиги наций

Завершился матч 5-го тура Лиги наций, в котором встречались сборные Северной Ирландии и Беларуси. Игра проходила на стадионе «Уинздор Парк» (Белфаст, Северная Ирландия). Матч завершился со счётом 2:0 в пользу Северной Ирландии.

В первом тайме команды не смогли отметиться забитыми мячами и ушли на перерыв при счёте 0:0. Во втором тайме счёт открыл защитник Северной Ирландии Дэниел Баллард, забив гол на 50-й минуте. На 63-й минуте Дион Чарльз с пенальти удвоил преимущество своей команды. Этот гол стал последним в матче.

Набрав 10 очков в пяти турах, сборная Северной Ирландии на данный момент находится на первом месте в группе 3 Лиги С. Сборная Беларуси набрала 6 очков и находится на третьей строчке.