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Северная Ирландия обыграла Беларусь в матче Лиги наций

Северная Ирландия обыграла Беларусь в матче Лиги наций
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Завершился матч 5-го тура Лиги наций, в котором встречались сборные Северной Ирландии и Беларуси. Игра проходила на стадионе «Уинздор Парк» (Белфаст, Северная Ирландия). Матч завершился со счётом 2:0 в пользу Северной Ирландии.

Лига наций УЕФА . Лига С. Группа 3. 5-й тур
15 ноября 2024, пятница. 22:45 МСК
Северная Ирландия
Окончен
2 : 0
Беларусь
1:0 Баллард – 50'     2:0 Чарльз – 63'    

В первом тайме команды не смогли отметиться забитыми мячами и ушли на перерыв при счёте 0:0. Во втором тайме счёт открыл защитник Северной Ирландии Дэниел Баллард, забив гол на 50-й минуте. На 63-й минуте Дион Чарльз с пенальти удвоил преимущество своей команды. Этот гол стал последним в матче.

Набрав 10 очков в пяти турах, сборная Северной Ирландии на данный момент находится на первом месте в группе 3 Лиги С. Сборная Беларуси набрала 6 очков и находится на третьей строчке.

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