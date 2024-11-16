Испания обыграла Данию в матче Лиги наций
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Завершился матч 5-го тура Лиги наций, в котором встречались сборные Дании и Испании. Игра проходила на стадионе «Паркен» (Копенгаген, Дания). Матч завершился со счётом 2:1 в пользу Испании.
Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 4. 5-й тур
15 ноября 2024, пятница. 22:45 МСК
Дания
Окончен
1 : 2
Испания
0:1 Оярсабаль – 15' 0:2 Перес – 58' 1:2 Исаксен – 84'
Счёт в матче открыл Микель Оярсабаль, забив гол уже на 15-й минуте матча. Этот мяч стал единственным в первом тайме. На перерыв «красная фурия» ушла с минимальным преимуществом. Во втором тайме Айосе Перес увеличил отрыв своей команды, отличившись на 58-й минуте. На 84-й минуте нападающий сборной Дании Густав Танг Исаксен вернул интригу, сократив отставание сборной Дании. Этот гол стал последним в матче.
Набрав 13 очков в пяти турах, сборная Испании занимает первое место в 4 группе Лиги А. Сборная Дании набрала 7 очков и находится на второй строчке.
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