Испания обыграла Данию в матче Лиги наций

Завершился матч 5-го тура Лиги наций, в котором встречались сборные Дании и Испании. Игра проходила на стадионе «Паркен» (Копенгаген, Дания). Матч завершился со счётом 2:1 в пользу Испании.

Счёт в матче открыл Микель Оярсабаль, забив гол уже на 15-й минуте матча. Этот мяч стал единственным в первом тайме. На перерыв «красная фурия» ушла с минимальным преимуществом. Во втором тайме Айосе Перес увеличил отрыв своей команды, отличившись на 58-й минуте. На 84-й минуте нападающий сборной Дании Густав Танг Исаксен вернул интригу, сократив отставание сборной Дании. Этот гол стал последним в матче.

Набрав 13 очков в пяти турах, сборная Испании занимает первое место в 4 группе Лиги А. Сборная Дании набрала 7 очков и находится на второй строчке.