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Результаты матчей Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 15 ноября

Результаты матчей Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 15 ноября
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В пятницу, 15 ноября, в 5-м туре Лиги наций УЕФА сезона-2024/2025 состоялись девять матчей. Представляем вашему вниманию результаты игрового дня.

Результаты матчей Лиги наций УЕФА 15 ноября:

Кипр — Литва — 2:1;
Люксембург — Болгария — 0:1;
Румыния — Косово — 0:0 (прерван);
Северная Ирландия — Беларусь — 2:0;
Сан-Марино — Гибралтар — 1:1;
Дания — Испания — 1:2;
Португалия — Польша — 5:1;
Швейцария — Сербия — 1:1;
Шотландия — Хорватия — 1:0.

Напомним, действующим победителем Лиги наций УЕФА является сборная Испании. В финале минувшего розыгрыша турнира «Ла Фурия Роха» обыграла команду Хорватии 0:0 (5:4 пен.).

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