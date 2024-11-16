Радимов предложил свой вариант решения спора по возможному рекорду Дзюбы в сборной России

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов прокомментировал слова нападающего «Акрона» Артёма Дзюбы о желании сыграть за национальную команду. 36-летний форвард признался, что готов поехать на матчи с любыми соперниками — даже с Брунеем и с Сирией. На данный момент Дзюба делит первое место с Александром Кержаковым по количеству голов за сборную.

«Исходя из того, что пишется и говорится в медиа за последнее время, идеальным решением видится следующее: Карпин вызывает Дзюбу в сборную, отправляет разминаться и не выпускает на поле. Мне кажется, ситуация вполне в духе нашего весёлого футбола! А после этого представьте, что будет после игры в микст-зоне?» — написал Радимов в своём телеграм-канале.

В активе Кержакова и Дзюбы по 30 мячей в составе национальной команды. Кержакову для этой цифры потребовалось 90 матчей, Дзюбе — 55. Артём не играет в национальной команде с Евро-2020.

Дзюба не провёл за сборную ни одного матча после того, как главным тренером национальной команды стал Карпин.