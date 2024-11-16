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Агкацев ловил хулигана на поле, Россия жёстко расправилась с Брунеем. Фото разгрома 11:0

Агкацев ловил хулигана на поле, Россия жёстко расправилась с Брунеем. Фото разгрома 11:0
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15 ноября на стадионе «ФК Краснодар» прошёл товарищеский матч, в котором встречались сборные России и Брунея. В качестве главного арбитра встречи выступил Рустам Лутфуллин из Узбекистана. Матч закончился со счётом 11:0 в пользу хозяев.

Лучшие фото футбольного матча Россия — Бруней — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Михаила Апенькина.

На первой минуте матча счёт открыл полузащитник Иван Обляков. На седьмой минуте защитник гостей Нурихван-бин Отман забил гол в свои ворота. На 10-й минуте защитник сборной России Евгений Морозов довёл счёт до разгромного. На 28-й минуте Обляков оформил дубль.

В начале второго тайма нападающий Лечи Садулаев стал автором пятого гола хозяев в матче. Далее отличились полузащитник Никита Кривцов, нападающие Тамерлан Мусаев и Андрей Мостовой, полузащитники Александр Черников и Алексей Батраков, защитник Арсен Адамов.

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