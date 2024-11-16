Аршавин: товарищеский матч между «Зенитом» и «Фенербахче» казался еврокубковым

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин прокомментировал товарищескую встречу между санкт-петербургским «Зенитом» и турецким «Фенербахче».

«Атмосфера совсем другая. Как будто это еврокубок. «Зенит» использует паузы на игры сборных, постоянно проводит матчи с европейскими клубами. «Фенербахче» чуть лучше выглядел. Хороший спарринг», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

На 20-й минуте счёт в матче открыл нападающий турецкого клуба Дженк Тосун. На 35-й минуте гостям удалось сравнять счет, гол забил Александр Ерохин. На перерыв команды ушли при ничейном результате 1:1. Во втором тайме хозяева выглядели лучше и сумели второй раз за матч выйти вперёд. Гол на свой счёт на 63-й минуте записал защитник «Фенербахче» Левент Мерджан.