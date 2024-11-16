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Криштиану Роналду обратился к «Манчестер Юнайтед» после назначения Рубена Аморима

Криштиану Роналду обратился к «Манчестер Юнайтед» после назначения Рубена Аморима
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Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал назначение португальского специалиста Рубена Аморима на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед».

«Желаю «Манчестер Юнайтед» и Рубену Амориму всего самого наилучшего в мире», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

В октябре 2024 года стало известно, что Аморим заменит тен Хага на посту главного тренера «красных дьяволов». Уже в ноябре 2024 года был подписан контракт с новым тренером клуба до июня 2027 года с опцией продления договора на сезон. Ранее Аморим тренировал лиссабонский «Спортинг».

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