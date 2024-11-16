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Роналду ответил, когда он завершит карьеру футболиста

Роналду ответил, когда он завершит карьеру футболиста
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Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду ответил на вопрос о завершении карьеры.

«Я просто хочу наслаждаться. Мне скоро исполнится 40… Я действительно хочу наслаждаться, пока я чувствую мотивацию, я продолжаю играть. В тот день, когда я не почувствую мотивации, я завершу карьеру», — приводит слова Роналду журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

В нынешнем сезоне Криштиану Роналду принял участие в 15 матчах за «Аль-Наср» во всех турнирах, в которых он отметился десятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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