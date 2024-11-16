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Криштиану Роналду обошёл Серхио Рамоса и установил рекорд по победам за сборную

Криштиану Роналду обошёл Серхио Рамоса и установил рекорд по победам за сборную
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Завершился матч 5-го тура группы 1 Лиги А Лиги наций УЕФА, в котором встречались сборные Португалии и Польши. Игра проходила на стадионе «Драгау» в Порту. В качестве главного арбитра встречи выступил Донатас Румшас из Литвы. Матч закончился победой хозяев со счётом 5:1.

Лига наций УЕФА . Лига А. Группа 1. 5-й тур
15 ноября 2024, пятница. 22:45 МСК
Португалия
Окончен
5 : 1
Польша
1:0 Леау – 59'     2:0 Роналду – 72'     3:0 Фернандеш – 80'     4:0 Нету – 83'     5:0 Роналду – 87'     5:1 Марчук – 88'    

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду в этой игре отметился дублем и результативной передачей. Для него эта победа стала 132-й в карьере с учётом товарищеских матчей. Таким образом, он установил рекорд, обойдя испанского защитника Серхио Рамоса.

После пяти туров группового этапа сборная Португалии набрала 13 очков и занимает первое место. Польша заработала четыре очка и располагается на третьей строчке. Также в этом квартете выступают сборные Хорватии (семь очков) и Шотландии (четыре очка).

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