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Алексей Батраков рассказал, на что тратит свою зарплату

Алексей Батраков рассказал, на что тратит свою зарплату
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Полузащитник московского «Локомотива» Алексей Батраков рассказал, что свою зарплату намерен потратить на покупку квартиры.

«В первую очередь, я сейчас коплю на квартиру. Вот мой ответ», — сказал Батраков в эфире «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Батраков сыграл за «Локомотив» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился 11 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 19-летнего футболиста составляет € 5 млн.

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